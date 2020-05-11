«Человек-невидимка»: Рудковская угрожает хореографу за высказывания о ее семье

11.05.2020 | 13:23

Выяснилось, что у Рудковской и Плющенко есть еще один недоброжелатель. Продюсер не смогла не оставить без внимания его скандальные слова.

Яна Рудковская не устает отбиваться от нападок нерадивых журналистов и недоброжелателей. Не успел утихнуть скандал, связанный с лжедиагнозом семилетнему Саше Плющенко, как на семейство обрушилась новое несчастье.

В Сети появилось интервью хореографа Алексея Железнякова, который прокомментировал ситуацию, связанную с уходом фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе к супругу Яны Евгению Плющенко. Железняков уверен, что фигурист переманил спортсменку к себе. "Слово "порядочность" здесь не применимо от слова совсем", – сказал он порталу "Спорт-Экспресс".

Продюсер не смогла смолчать. В своем телеграм-канале Рудковская объяснила, что этот молодой человек раньше работал на подтанцовке у Димы Билана. Железнов был в коллективе недолго, его выгнали якобы за профнепригодность. После этого Алексей несколько раз нелестно отзывался о семействе продюсера. Яна назвала хореографа "человеком-невидимкой", который неожиданно возникает в пространстве и говорит слова, над которыми смеется "весь мир фигурного катания".

Она пообещала Железнову вспомнить, за что на самом деле он был уволен. Продюсер будет вынуждена рассказать правду, если хореограф продолжит "нападать" на ее семью.