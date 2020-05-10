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Тодоренко прервала молчание после истории с травлей

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Телеведущая долго не выходила на связь. Она сделала публикацию в "Инстаграме" в честь Великого праздника.

Недавно Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии, что стало своеобразным покаянием после громкого скандала. Телеведущая приняла решение пропасть с радаров. Она перестала делать публикации в "Инстаграме" и закрыла комментарии. В День Победы Регина все же вышла на связь с поклонниками, сделав пост о своем дедушке.

Тодоренко рассказала, что ее родственник защищал Родину во время Великой Отечественной войны. Иосиф Захарович Гурьев, родившийся в 1920 году, был краснофлотцем. Мужчина пропал без вести после боя за Севастополь летом 1942-го. Знаменитость поблагодарила деда за жизнь. "Светлая память всем погибшим за наш мир", – написала она.

Пользователи Сети заметили, что Регина очень похожа на дедушку. "Губы и нос вам от прадедушки достались", "Генетика – увлекательная штука, воистину", "Вот в кого ваша красота", "Надо же, одно лицо!", – написали фолловеры.

Напомним, утром 9 мая своего родственника, воевавшего на фронте, показала фигуристка Татьяна Навка. Мужчина также участвовал в освобождении Севастополя, в 1942 году получил ранение. Он получил множество наград.

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Источник — dni.ru
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