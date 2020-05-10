«Так поступают только животные!»: торгующего совестью Малахова разнесли

10.05.2020 | 12:47

Скандал между продюсером Яной Рудковской и женой телеведущего Андрея Малахова набирает обороты. Ситуацию прокомментировал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.

Несколько дней назад популярное издание опубликовало статью о болезни сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Ссылаясь на непроверенный источник, автор материала утверждает, что Гном Гномыч страдает от психического расстройства.

Информацию опровергла продюсер Яна Рудковская. В своем телеграм-канале она пообещала привлечь к ответственности журналистов. Также продюсер сообщила о расторжении контракта с изданием StarHit. Теперь представители журнала не имеют права появляться на мероприятиях с участием звезды.

Мимо конфликта не смог пройти продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. Он напомнил, что в подростковом возрасте попал в детский дом. "Я видел всяких детей. И могу сказать, что оскорбление детей – это самое низкое и гнусное, что могут сделать взрослые. Так поступают только животные!", – выразил мнение артист.

Досталось и бывшему главному редактору издания Андрею Малахову. Продюсер "Ласкового мая" заявил, что телеведущий торгует своей совестью. "Андрей, с одной стороны, жалеет людей, а с другой стороны, он порой ведет себя не по-человечески", – приводит слова Андрея Разина "Собеседник".