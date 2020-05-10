Прикарманила чужие денежки? Дочь Петросяна влипла в историю

10.05.2020 | 15:48

Дочь Евгения Петросяна, Викторину, ждут в суде. Наследница знаменитого комика задолжала крупную сумму партнеру по бизнесу.

Викторина долгое время жила за рубежом. Когда стало известно, что Евгений Ваганович разводится с Еленой Степаненко, наследница комика вернулась в Москву.

В российской столице женщина занимается производством программы для известного телеканала. Между тем сообщается, что Викторина попробовала себя в другом деле. Дочь Петросяна оказывала услуги риелтора. Женщина была посредником между собственником имущества и арендатором.

Как сообщили в Пресненском суде столицы, у Викторины и истца, хозяина помещения, был договор. Наследнице комика доверили управление неким жильем и разрешили сдавать его в аренду. Средства, полученные от квартирантов, а именно 337 тысяч рублей, женщина должна была передать владельцу, однако этого так и не сделала, мол, прикарманила чужие денежки.

Собственник недвижимости пытался решить дело мирным путем, однако из этого ничего не вышло. Владелец жилья пошел в суд. Между сторонами уже провели беседу. Из-за вспышки коронавируса заседание несколько раз откладывалось. Следующее слушание назначено на 20 мая.

Интересно, что в иске к наследнице знаменитости вкралась ошибка. Там она указана как "Виталина". Между тем, судя по ИНН, речь идет именно об индивидуальном предпринимателе Петросянц Викторине Евгеньевне. Напомним, Петросянц – настоящая фамилия Евгения Вагановича.