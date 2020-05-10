Михаилу Ефремову пришлось завязать

10.05.2020 | 18:45

Популярный, а вместе с тем и скандальный актер Михаил Ефремов снова привлек внимание к своей персоне.

В беседе с журналистами издания "Коммерсант" артист признался, что порядком устал от режима самоизоляции. Из-за введенного властями РФ карантина он не может пить так много, как раньше.

Ефремов посетовал на то, что теперь ему приходится проводить больше времени с детьми. А постоянный контакт с ними не подразумевает употребление спиртного.

"Иногда моя дочь разрешает мне кое-что, но все равно это меньше, чем раньше. Сейчас закрыты бары, пабы, а я не домашний алкоголик. Раньше можно было после репетиции или спектакля на час-полтора сходить и выпить, а потом прийти домой, где все уже спят. Сейчас же я дома с детьми, больше ответственности за все".

Ефремов, как и другие опрошенные газетой эксперты, не подтвердил данные Минздрава, которые свидетельствуют о том, что потребление алкоголя за время самоизоляции выросло на 2–3%.