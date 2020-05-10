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Маликов с дочерью закатили вечеринку для Собчак вопреки самоизоляции

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Певец и его дочь нарушили карантин ради посиделки с друзьями. Они устроили домашний концерт.

Дмитрий Маликов неоднократно рассказывал, что строго соблюдает режим самоизоляции. Он находится с женой, дочкой и сыном в загородном доме, не покидая пределы владений.

Однако в День Победы семейство смогло немного развлечься на карантине. К ним в гости приехали Ксения Собчак, ее сын Платон и муж Константин Богомолов.

Судя по публикациям в разделе "Сторис" инстаграм-аккаунта журналистки, семейство Маликовых радушно приняли друзей. Они накрыли вкусный стол, а также организовали домашний концерт.

Звездой вечера стала Стефания Маликова. Она под аккомпанемент своего отца исполнила трогательную песню. Гости наслаждались выступлением и снимали видео. "Впервые сделали вылазку к друзьям-карантинщикам", – написала Ксения.

К слову, Собчак на сегодняшний день подвергает потенциальной опасности других, ведь она активно работает, ездит на съемки. В первую очередь, она рискует здоровьем своего сына Платона. Сложно назвать разумным решение журналистки съездить с ребенком в гости во время пандемии коронавируса.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Певец и его дочь нарушили карантин ради посиделки с друзьями. Они устроили домашний концерт.
В Чечне жену Кадырова штрафуют за непристегнутые ремни, а в России элита так называемая рискует общественной безопасностью ради удовольствия, И НИЧЕГО!

Гость||

Собчак вольна делать все, что пожелает без последствий и чем больше она себе позволяет, тем больше получает поощрения . Вот на первый канал взяли ведущей. Кому то это же надо. Обидно за ПЕРВЫЙ. Самое дно порой показывают.

Гость||

Судить обоих! Если нельзя посадить, то обоих постричь налысо, как в Чечне!

Гость||

Лишить денег за рекламу самоизоляции.

И раздать народу. Я думаю многим хватит на проживание. Ну, и убрать рекламу с эфира, а то позор какой-то.

Гость||

Я думаю, они давно сдали тест на вирус и знают, что все нормально, могут себе позволить в отличие от остальных людей. Вы не путайте самоизоляция и принудительная изоляция. Разный смысл. Лучше поговорить о том, что наши врачи постоянно в опасности заражения и они основные разносчики вируса, т.к. почти не защищены средствами защиты.

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