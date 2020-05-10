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«До мурашек пробрало!»: Пугачева с детьми от Галкина довела до слез

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Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием великой Победы. Двойняшки Лиза и Гарри растрогали поклонников.

"Я хочу, чтобы яркое солнце светило, / Чтобы снились всегда только добрые сны. / Чтоб Россия героев своих не забыла. / Чтобы не было больше войны", – зачитали наследники Примадонны и юмориста на камеру.

Образ Лизы и Гарри был дополнен армейскими пилотками и георгиевскими лентами. Выступлением руководила Алла Пугачева. Знаменитость присоединилась к отпрыскам в конце номера. "Дорогие дети, с праздником Победы вас!" – громко сказала вокалистка. После семейство промаршировало на кухню.

В кадре 71-летняя Алла Борисовна прекрасно выглядела. Знаменитость облачилась в белое хлопковое платье с мелким принтом. Наряд подчеркивал талию.

Видео с выступлением опубликовал в личном "Инстаграм" Максим Галкин. Благодаря комику поклонникам удалось разглядеть внутреннее убранство роскошного дома четы.

В комментариях подписчики признавались, что ролик получился очень проникновенным. "До слез трогает (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Оххх, до мурашек, пробрало! Умнички! Родители", "Тот случай,когда в роскоши живут ЛЮДИ!!!С ПРАЗДНИКОМ Победы.МИР ВАШЕМУ ДОМУ!!!", "Господи я чуть не заплакал, Алла Борисовна ну это же невозможно без слез смотреть!!!", – отмечали поклонники Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

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Источник — dni.ru
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