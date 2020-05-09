Сябитова раскрыла многолетнюю семейную тайну

09.05.2020 | 11:10

Роза Сябитова призналась, что носит фамилию с ошибкой. Она была допущена в годы Великой Отечественной войны.

Историей своей семьи телеведущая поделилась в "Инстаграме". Роза Сябитова рассказала, что ее будущий свекор ушел воевать в 17 лет, но скрыл дату своего рождения. В период войны ее биографии коснулось еще одно изменение, которое отразилось на будущих поколениях.

Телесваха сообщила, что по старым документам фамилия их семьи – Сабитовы. Но в госпитале, куда попал ее свекор перед самой победой, молодая медсестра написала вместо "А" – "Я", и род стал Сябитовыми, пишет Teleprogramma.pro.

Роза Сябитова показала фотографию своего предка военных лет и его награды – медали "За освобождение Праги" и "За взятие Берлина". Что касается отца ведущей, то он в годы войны был совсем маленьким.

Ранее Роза Сябитова высказалась по поводу поисков женщинами идеального спутника жизни. Она считает, что те, кто фантазирует об образе такого мужчины, неискренни, в первую очередь, сами с собой. Сваха считает, что нужно различать, где фантазия, а где реальные требования для счастливой жизни. Телеведущая уверена, что женщины, которые желают встретить именно того мужчину, критерии которого они сами придумали, неадекватны.