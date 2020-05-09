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«Было абсолютно ожидаемо»: дочь Меладзе откровенно об отношениях в Брежневой

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Поклонники неоднозначно относятся к браку Константина Меладзе и Веры Брежневой, ведь певица увела продюсера из семьи. Еще более странным люди считают общение экс-участницы группы "ВИА Гра" с родственниками супруга...

В прошлом году после того, как дочь Валерия Меладзе Инга опубликовала совместный снимок с Верой Брежневой, пользователи Сети неоднозначно отреагировали на увиденное. Они уверены, что певица разрушила прежний брак своего мужа Константина, брата Валерия, и поэтому родные должны держаться подальше от нее.

Однако со временем все встало на свои места. У Веры хорошие отношения с родными супруга, в том числе и с племянницей Ингой. На днях девушка дала откровенное интервью, где рассказала о встречах с Брежневой.

Оказывается, Инга видится с ней достаточно редко из-за напряженного графика певицы. "Было абсолютно ожидаемо, что много людей захотят выразить свое мнение по тому или иному вопросу. У нас с Верой хорошие отношения, нейтральные", – отметила дочь Валерия Меладзе.

Напомним, Инга является дочерью Валерия Меладзе от первого брака. Певец разошелся с Ириной Малухиной в 2014 году. Тогда же он заключил брак с Альбиной Джанабаевой, с которой до этого тайно встречался и завел ребенка. В 2015-ом его брат Константин женился на Вере Брежневой, бросив свою первую жену Яну Сумм. У экс-супругов есть трое детей.

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Источник — dni.ru
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