Яна Рудковская объявила о разрыве отношений в результате конфликта

08.05.2020 | 09:45

Скандал с сыном Яны Рудковской набирает обороты. Женщина пошла на радикальный шаг.

Не дождавшись ни снятия материала о том, что якобы у семилетнего Гном Гномыча (как ласково называют Сашу родители) психическое расстройство, ни извинений, не удовлетворившись весьма размытыми объяснениями издания, обнародовавшего эту чудовищную информацию, взбешенная Яна Рудковская написала официальное письмо, которое подписала сама и заставила подписать мужа, прославленного фигуриста Евгения Плющенко.

В нем продюсер заявил о прекращении отношений с изданием StarHit, которое, собственно, и выдало материал о предположительном синдроме Аспергера у мальчика. "В дальнейшем мы не будем предоставлять вам какую-либо информацию о нашей творческой и любой другой деятельности, комментировать и отвечать на запросы", – отмечается в письме.

Также Плющенко и Рудковская запретили репортерам издания появляться на мероприятиях с их участием и публиковать фото– и видеоматериалы с изображением их сына и их самих, не говоря уже о любой другой информации, касающейся семьи. Кроме того, продюсер и фигурист настаивают на удалении всех материалов о них за последние три года.

Письмо Яна Рудковкая опубликовала у себя в телеграм-канале. При этом она сопроводила его крайне эмоциональным комментарием в адрес издания: "Вы – "нелюди", которые даже не могут найти в себе силы убрать клевету на ребенка со всех своих ресурсов! Вам послали письма с официальным требованием более не упоминать нашего ребенка и нашу семью на всех Ваших ресурсах. Вас об этом предупредили и наши общие друзья и наш адвокат, отстаньте уже Христа ради болтаться под ногами и усугублять ситуацию. Достали уже! Не раскачивайте свою лодку и не топите ее еще больше!!! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)"