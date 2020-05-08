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Сурганова пожелала здоровья Алисе Фрейндлих

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Светлана Сурганова заявила, что берет творческую паузу на год. Мол, гастролей не будет. А чем же звезда планирует заниматься?

"На год я приостанавливаю афишные концерты, то есть те, которые мы во время тура "На контрасте" играем, – пояснила Сурганова. – Но это не отменяет нашего участия в фестивалях, днях городов, корпоративных выступлениях. В этой создавшейся паузе я как раз хочу поработать и над арт-пространством, чтобы оно начало функционировать, зажило".

Арт-пространство, о котором идет речь, называется "Пушкинрядом" и включает в себя студию звукозаписи, репетиционную базу и небольшой концертный зал, в котором можно проводить квартирники, мастер-классы, перфомансы, моноспектакли, выставки, видеоинсталляции, кинопоказы. Оно откроется сразу после окончания пандемии коронавируса, очевидно.

Любимая актриса Светланы Сургановой – ее землячка Алиса Фрейндлих. Певица, поэт и музыкант планирует пригласить в Алису Бруновну в "Пушкинрядом". "Дай бог ей здоровья и хорошего самочувствия, настроения. Конечно, в числе первых я хотела бы пригласить именно Алису Бруновну Фрейндлих. Если это случится, тогда смогу сказать, что моя жизнь прожита не зря", – рассказала Светлана в интервью журналу "Авторадио".

Напомним, Алисе Фрейндлих идет 86-й год. Она продолжает работать в питерском БДТ имени Товстоногова, участвует в антрепризных спектаклях и записывает аудиокниги.

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Источник — dni.ru
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