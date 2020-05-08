«Принимаем поздравления»: Газманов ответил на слухи о пополнении в семье

08.05.2020 | 14:47

Накануне в Сети появилась информация, что Олег Газманов стал дедушкой. Якобы единственный сын Родион подарил артисту наследницу еще год назад.

Судя по данным, которые появились в прессе, дочь Родиону Газманову родила коллега по сцене Василина Краснослободцева. То, что девушка стала матерью, можно сказать с уверенностью – в профиле артистки в "Инстаграме" то и дело появляются кадры с коляской. Правда, неизвестно, кто на самом деле стал отцом девочки по имени Есения.

Родион Газманов решил прокомментировать слух о прибавлении в семействе. Мужчина крайне негативно отнесся к тому, что СМИ начали ворошить прошлое и выискивать "незаконнорожденных" детей.

"Принимаем поздравления. Правда, новости уже год примерно, но светилам журналистики это не помешало (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметил артист в инстаграм-аккаунте.

Все-таки Газманов-младший наличие детей отрицает. Но подписчики решили провести собственное расследование и выяснить, зачем же в таком случае Родион реагирует на недостоверную информацию. "А зачем вы сами на это реагируете, если это фейк? Вас зацепило, а им только на руку!", "А что на эту тему говорит Василина? (И кто же отец ребенка? Срочно к Малахову на ДНК!)", "Как у гея может быть ребенок? Не считая суррогатных матерей", – высказали свои предположения фолловеры.