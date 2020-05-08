Полезное

Лариса Долина довела до слез трогательным обращением

Печать

Лариса Долина обратилась к россиянам с просьбой. Артистка вспомнила о ежегодной акции ко Дню Победы.

В Сети появился видеоролик, где Лариса Долина призывает жителей России принять участие в акции "Бессмертный полк". Правда, в этом году привычного традиционного шествия не будет из-за пандемии коронавируса. Акция пройдет в интернете.

Артистка отметила, что россияне каждый год свято чтут эту традицию, помнят о подвиге героев. В этом году нельзя оставить без внимания акцию, в которой участвуют миллионы людей. "Расскажите о своем герое и станьте участником шествия онлайн", – предложила Долина. Сбор заявок на участие закончится 9 мая в 15:00 по московскому времени.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил о переносе празднования Дня Победы.

Правда, точная дата пока не известна из-за нестабильной ситуации в стране. Некоторые предлагают перенести в этом году праздник на 24 июня, ведь в этот день в 1945 году прошел парад Победы на Красной площади. Другие же считают, что отметить следует 3 сентября – в день окончания Второй мировой войны. В любом случае решение будет принято после карантина.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Актеры и певцы рф это жополизы власти и слова их ничего не стоят

Гость||

И сразу хочется заплакать! А не заплакать, так слезу пустить!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте