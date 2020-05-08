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Изможденный Шура рассказал о новом витке страшной болезни: Раз, и онкология!

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Последнее время поклонники стали замечать, что артист сильно похудел. Многие подумали, что Шура ведет здоровый образ жизни, однако на самом деле причина резкой потери веса – онкологическое заболевание.

Звезда 90-х пришла в гости к Анне Седоковой. В эфире шоу "Квартира 69" певец рассказал о своем недуге. Как оказалось, мужчина совершенно случайно узнал, что у него вновь развивается опухоль.

"Я просто пошел сдать анализы, проглотил "кишку". Выходит медсестра, говорит: "Вам через два дня на операционный стол". Я говорю, мол, в связи с чем? А она мне: "В связи с тем, что у тебя, дорогой мой, 13-сантиметровая грыжа в желудке", – признался Шура.

Артист добавил, что 13 лет пьет лекарство от изжоги и даже не подозревал, что это может привести к таким последствиям. "Онкологические болячки – они не болят, только на четвертой стадии. Анализы сдал, и у меня раз - и онкология!" – отметил певец.

Правда, как рассказал музыкант, уже все хорошо, ему провели операцию – 25-ю по счету в его жизни. "Каждый раз, когда ложусь на стол, думаю, за что мне это. Ну я уже не спрашиваю почему. Это был еще один урок в моей жизни, на следующее утро я встал и пошел", – признался артист.

В 2017 году Шура в одном из интервью поделился, что потратил на лечение от онкологии около миллиона долларов. Чтобы полностью восстановиться, ему потребовалось пять лет. В прошлый раз болезнь обнаружили слишком поздно, и уже начались метастазы. Врачи спасли певцу жизнь, однако пришлось ампутировать одно яичко.

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Источник — dni.ru
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