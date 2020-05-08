Полезное

Главный герой «Холостяка» Криворотов сломал позвоночник на съемках

Печать

Жених из шоу "Холостяк" на ТНТ Антон Криворотов получил серьезную травму. Мужчина упал с дерева.

Криворотов отправился знакомиться с родственниками одной из участниц проекта Насти Ковалевой в Воронеже. Стоматолог совершил опрометчивый поступок, от которого его отговаривала вся съемочная группа.

Возле дома Настиной бабушки мужчина увидел домик на дереве. Он решил залезть на него, а потом спрыгнуть оттуда в стог. Однако сухой сук не выдержал веса героя шоу "Холостяк". В итоге Антон упал на землю.

Стоматолог признался, что в его детстве был такой же домик на дереве и ему очень захотелось вспомнить былое. После окончания съемок Криворотов вернулся в отель, но через некоторое время понял, что из-за сильного отека у него не поднимается нога.

Герой шоу "Холостяк" понял, что дело плохо, и срочно отправился за медпомощью в Москву. МРТ показала, что у него серьезная травма позвоночника: перелом поперечных отростков двух поясничных позвонков.

Напомним, ранее главный герой шоу "Холостяк" развеял интригу телепроекта. Мужчина невольно выложил фото с невестой в Сеть. Бдительные фолловеры заметили в отражении знакомый женский силуэт и разгадали, кто же станет избранницей Антона Криворотова еще до финала шоу "Холостяк". Они предполагают, что это знойная кубинка Барбара Пино.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте