Бывший супруг Юлии Началовой нашел пропавший 21 миллион рублей

08.05.2020 | 14:00

Экс-игрок сборной России по футболу Евгений Алдонин смог найти пропавшие ранее деньги, сообщает портал day24.

Эта запутанная история началась в далеком 2013 году. Тогда бывший игрок московского ЦСКА обнаружил, что с его счета таинственным образом пропали деньги.

Всего исчезло 48 миллионов рублей. 21,5 миллиона оказались на счету предпринимателя Романа Щербакова. Правоохранительным органам удалось выяснить, что вывод денег осуществили сотрудники банка «Замоскворецкий».

Им удалось оформить заем на имя бизнесмена. Дальше деньги по цепочке ушли к Янису Павлову. Как выяснило следствие, он являлся братом одной из сотрудниц финансового учреждения. Именно он попросил Щербакова обналичить сумму.

Предприниматель снял деньги и передал их Павлову. Тот выехал со своей семьей из страны.

Евгений Алдонин обратился в суд и подал иск к Щербакову. Предприниматель хотел оформить свое имущество на других людей, но у него ничего не вышло. Фемида взыскала с Щербакова 21,5 миллиона рублей, а затем был наложен арест, а впоследствии отобраны земельный участок и половина квартиры стоимостью 7 миллионов.

Весной 2020 года должны были состояться торги. Аукцион отменили в связи с распространением коронавируса. Сейчас бывший футболист сборной России помогает воспитывать дочь Юлии Началовой Веру.