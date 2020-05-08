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55-летняя Повалий заметно помолодела и похорошела после болезни

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Таисии Повалий 55 лет, но она легко даст фору более юным коллегам. И очередное фото, которым народная артистка Украины поделилась со своими многочисленными поклонниками, – лучшее тому подтверждение.

Глядя на вечно молодую Таисию Повалий, хочется цитировать стихи прокурора из романа Ильфа и Петрова "12 стульев": "...Сама юность волнующая, // Сама младость ликующая, // К поцелуям зовущая, // Вся такая воздушная".

И вот парадокс: томящиеся в самоизоляции люди обычно дурнеют, полнеют, мрачнеют, но у Повалий все наоборот. Она словно бы расцвела, похорошела, посвежела. На фотографии, которой певица поделилась с поклонниками, запечатлены три красивых цветка – ландыши с сиренью из собственного сада и сама Таисия. И как ей только удается так выглядеть? Какой тайный эликсир молодости есть у звезды в Киеве?

Любопытствующие могли не только насладиться цветущим видом артистки, но и рассмотреть интерьер ее уютного дома. Оказывается, певица коллекционирует фарфоровые статуэтки и вазы. Так что теперь поклонники знают, что ей дарить и чем радовать.

Напомним, что сейчас певица выздоравливает после полученной в январе травмы ноги и делает все, чтобы вернуться вскоре на сцену во всей красе. "Ограниченность движения и постоянное нахождение дома грозят тем, что, когда все окончится, может понадобиться смена гардероба, а этого допустить никак нельзя, – ранее признавалась исполнительница. – Вот приходится держать себя в ежовых рукавицах, чтобы выйти потом на сцену в отличной форме, без лишних килограммов и складок. Пока мне это удается, слава богу!"

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Источник — dni.ru
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