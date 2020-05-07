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«У меня уже есть»: ощупывающий женщин Басков вызвал интерес у Киркорова

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Филипп Киркоров опубликовал в своем инстаграм-аккаунте провокационное видео с коллегой по сцене. На кадрах Николай Басков проводит небанальный музыкальный мастер-класс.

Вероятно, короля российской эстрады развеселил способ, который выбрал его друг для постановки звука. Артист пытается "найти" голос участника мастер-класса. На столе перед роялем лежит подопытный – девушка держится за края парты и выводит голосом ноту "ми". Николай Басков активно растирает брюшную полость испытуемого и приговаривает: "Да-да, мы должны найти его. Вот, слышишь, что голос у тебя выходит вперед – ми-и-и".

Филипп Киркоров иронично подписал кадры с коллегой. "Как же сложно,порою найти его...голос...и только рука Мастера @nikolaibaskov вам в помощь!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" - уточнил артист.

Николай Басков за словом в карман не полез и тут же в комментариях предложил другу свои услуги. "Я тебя тоже могу прощупать и повертеть", – написал "натуральный блондин". Впрочем, Киркоров деликатно отказался от профессиональных прикосновений товарища по сцене. "Спасибо большое за внимание, но поверь, у меня уже есть кому!" – загадочно отметил мужчина.

Поклонники в комментариях решили поупражняться в остроумии и устроили импровизированный "шуточный" баттл под постом. "Николай чудотворец", "Когда золотой не только голос, но и руки", "Что за оргия", "Так не руками из женщин высокие ноты выдавливают. Эх, Коля, Коля", – написали фолловеры.

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Источник — dni.ru
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