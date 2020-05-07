Тутберидзе вычеркнула из жизни Трусову после предательства

07.05.2020 | 12:40

Фигуристка больше не желает заниматься с тренером. Говорят, она уже нашла себе более подходящего наставника.

Накануне стало известно, что 15-летняя фигуристка Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе после четырех лет сотрудничества. Под ее предводительством юная спортсменка завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы, а также заняла третье место в финале Гран-при по фигурному катанию в текущем сезоне. Поэтому ее решение отказаться от сотрудничества было неожиданным.

Об этом Трусова уже успела сообщить тренерскому штабу. Теперь фигуристке предстоит найти нового наставника. Появилась информация, что Александра ведет переговоры с Евгением Плющенко.

Тутберидзе успела отреагировать на эту новость: тренер отписалась от бывшей подопечной в "Инстаграме". Очевидно, Этери расценивает уход Трусовой как предательство.

В Федерации фигурного катания заверили: переход пока не осуществился, официальных документов нет. Кроме того, в стране карантин, и поэтому решение может быть принято нескоро. Кстати, Александра общается и с другими потенциальными наставниками. Плющенко пока не комментирует слухи.