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Россиянам рассказали об опасности антисептических средств

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Во время пандемии коронавируса россияне часто пользуются антисептическими средствами. Однако использование таких веществ опасно для кожи.

Врач-дерматовенеролог Настасия Вережникова заявила об опасности антисептиков, пишет РИА Новости. Оказывается, слишком часто мыть руки и использовать спиртосодержащие гели нельзя, может появиться дерматит. По данным телеканала "360", из-за нарушения защитного слоя кожи возрастает риск попадания инфекции в организм.

Специалист пояснила, что шелушение и мелкие трещинки являются первыми признаками дерматита. Аллергическую реакцию вызывают отдушки и консерванты, содержащиеся в антисептических средствах, передает НСН.

Ранее кандидат медицинских наук Людмила Смирнова рассказала, что наносить спиртосодержащие гели для обеззараживания рук нужно не более двух раз в день, напоминает РИА ФАН, и лишь в том случае, если человек был в общественных местах. Что касается мытья рук, то эту процедуру необходимо выполнять максимум шесть раз в сути.

За последние пять дней в России было выявлено свыше 50 тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее количество пациентов, у которых обнаружили COVID-19, превышает 166 тысяч. Умерли 1,5 тысячи человек, выздоровели 21,3 тысячи.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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