Полезное

«Она выработала во мне злость»: Янковский откровенно о критическом отношении Шукшиной

Печать

Скандалы, один громче другого, то и дело сотрясают семью Марии Шукшиной. Однако актриса предпочитает не спекулировать на этом, вместо этого нередко публикуя у себя в соцсети цитаты из Библии. Тем не менее, журналисты нашли данные, демонстрирующие, что артистка совсем не ангел.

Свою первую главную роль Мария Шукшина получила в фильме "Американская дочь" благодаря, по слухам, роману с Кареном Шахназаровым. Впоследствии режиссер не отрицал, что у них с Марией Шукшиной были любовные отношения, якобы даже чуть не дошло до свадьбы. Однако связь закончилась вскоре после того, как картина вышла на экраны.

Говорят, что у Марии Шукшиной тяжелый характер. Якобы на съемках фильма "Индиго" она не могла скрыть своего раздражения в адрес исполнителя главной роли Ивана Янковского. 19-летний дебютант изображал лидера подростков, обладающих необычными способностями. Мария Шукшина играла директора школы.

Впоследствии Иван Янковский рассказал, как именитая коллега стала отпускать в его адрес колкие замечания. "Пару раз Мария Васильевна сказала мне, что, "если бы я был ее сыном, она бы давно меня убила". На самом деле своим критическим отношением она выработала во мне злость, которая мне помогла сыграть роль в фильме "Индиго", – цитирует артиста "Экспресс газета".

Вообще, по слухам, на съемках Мария Шукшина сохраняет полнейший нейтралитет, стоит особняком. Якобы время между дублями она проводит одна в вагончике, куда ей приносят еду. Когда она работала над картиной "Уходящая натура" в Минске, вся съемочная группа говорила о высокомерии и нелюдимости Шукшиной, компетентно сообщает издание.

Недавно актриса обвинила создателей различных шоу в том, что те платят своим героям. Вот только Мария как-то упустила, что и сама давала интервью за деньги. Бывший редактор отдела культуры газеты "Трибуна" Илона Егиазарова рассказала, как Мария Шукшина откровенно назвала сумму за то, чтобы поговорить с репортерами – более 100 тысяч рублей. "Она сказала, что не может позволить себе просто так давать интервью, потому что ей нужно кормить детей", – пояснила Егиазарова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте