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Летучая пожаловалась на пакости от бывшей супруги своего мужа

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Елена Летучая пообщалась со своими поклонниками. В частности, она ответила на вопросы о личной жизни.

Телеведущая счастлива в браке с бизнесменом Юрием Анашенковым. По слухам, его бывшая жена до сих пор имеет к нему массу претензий и строит паре козни.

Один из подписчиков в "Инстаграм" напрямую спросил у звезды, приходилось ли им сталкиваться с пакостями от бывшей избранницы Юрия. Елена Летучая заявила, что ей жаль таких женщин.

"Постоянно!" – призналась теледива. А вот вопрос о том, не боится ли Елена Летучая, что муж поступит с ней так же, как со своими бывшими, задел знаменитость за живое. Она ответила любопытным довольно резко. По словам ведущей, они ничего не знают ни о ней, ни о ее супруге, ни о его отношениях с экс-возлюбленными.

Напомним, ранее Елена Летучая поставила эксперимент и зарегистрировалась на сайте знакомств. Она специально изменила свою внешность, чтобы пользователи Сети ее не узнали. Звезда была в шоке от результата.

Телеведущая стала жертвой извращенца. Елена Летучая рассказала, что мужчина пригласил ее к себе домой сделать уборку в обнаженном виде.

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Источник — dni.ru
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