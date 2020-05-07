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Кокорин отказался: Мамаеву пришлось в одиночку оплатить иск за разбитый автомобиль

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Спустя полгода после выхода на свободу, бывшим игрокам сборной России по футболу снова пришлось столкнуться с неприятностями.

Ведущая одной из программ «Первого канала» Ольга Ушакова обратилась к спортсменам с иском на сумму в 321 тысячу рублей.

Согласно решению суда, пострадавшим по факту побоев и хулиганства был признан ее водитель Виталий Соловчук. Кроме того, поврежден был и автомобиль марки «Мерседес». У машины была помята дверь, разбито стекло, а салон забрызган кровью.

Александр Кокорин решил не оплачивать поврежденное в драке имущество Ушаковой. Он посчитал, что не виноват в порче автомобиля, так как находился в стороне от схватки.

Полную сумму Ушаковой выплатил его товарищ Павел Мамаев. Теперь бывший игрок сборной России ждет, когда телеведущая отзовет свой иск.

Два года назад компания во главе с Кокориным и Мамаевым устроила сразу две драки в центре столицы. От рук спортсменов и их друзей пострадали глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак, гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин и водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Портал day24 публиковал полную запись произошедшего.

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Источник — day24.ru
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