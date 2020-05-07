Извинений не будет: новые подробности скандала с сыном Яны Рудковской

07.05.2020 | 14:57

Шумиха вокруг публикации о том, что у сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко заподозрили синдром Аспергера, набирает обороты. Издание, обнародовавшее статью, выступило с комментарием.

Для начала издание StarHit, где появилась статья о том, что якобы у Саши Плющенко заподозрили психическое расстройство, напомнило читателям, какова их миссия. "Мы – таблоид, мы пишем о знаменитостях, а еще находим темы, которые интересны буквально всем. Мы стараемся быть смелыми в обсуждении тех историй, о которых важно и нужно говорить", – заявила главный редактор издания Анастасия Ананьина.

Она отметила важную функцию таблоидов: часто именно они оказываются так называемыми общественными контролерами и подчас формируют общественное мнение. Кроме того, журналисты обсуждаю неоднозначные поступки героев своих публикаций. Всем известно, что известность накладывает ответственность на публичную личность.

Главред издания Анастасия Ананьина убеждена, что семилетний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр в полной мере является представителем отечественного шоу-бизнеса. Ведь буквально с пеленок мальчик живет на глазах простых людей. Мать завела ему страничку в "Инстаграме", водит его по светским мероприятиям, а отец показывает тренировки мальчика.

Поэтому не удивительно, что новость о том, будто у Александра может быть синдром Аспергера, получила такой резонанс. К тому же возмущенная Яна Рудковская пригрозила изданию судом. Правда, в журнале извиняться явно не собираются.

"В случае с нашумевшей публикацией статья не являлась мнением редакции StarHit или авторским материалом наших сотрудников – первоисточником было другое издание. Но мы в StarHit не считаем синдром Аспергера чем-то обидным, а предположение о болезни – оскорблением. И для нас важно, чтобы так перестали считать и наши герои, и наши читатели", – заявила Ананьина в статье-комментарии.

В заключение главред издания сделала вывод, что поднявшаяся шумиха означает, что общественности следует поработать над этим вопросом. В ближайшее время выйдет целая серия статей о тех героях, которые своим примером и своей историей могут помочь семьям, воспитывающим детей с особенностями развития. "Мы хотим, чтобы в нашем обществе стало больше терпимости и понимания, и постараемся внести в это свой посильный вклад", – заявила Анастасия Ананьина.