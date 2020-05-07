Из-за онкологии Владимир Познер перестал видеть смысл в жизни

07.05.2020 | 07:59

Владимир Познер дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Телеведущий сделал откровенное и шокирующее признание.

Владимир Познер рассказал, что хотел уйти из жизни, когда у него вторично диагностировали онкологическое заболевание. Это стало настоящим ударом для журналиста.

Впервые о том, что у него рак простаты, телеведущий узнал в 1993 году. Однако спустя несколько лет болезнь вернулась – ему поставили диагноз "рак прямой кишки".

Тогда Владимир Познер жил в США. Он признался, что тогда у него было ощущение, как будто он вошел в кирпичную стену и жизнь кончилась. Журналист отметил, что даже думал о том, чтобы покончить с собой.

Чтобы найти хорошего врача, телеведущий побывал в пяти странах: в Америке, Израиле, Франции, Англии и Германии. Подходящий вариант ему предложил немецкий медик. И Владимир Познер решил бороться за жизнь.

Сейчас 86-летний Владимир Познер регулярно проверяется у врачей. Он сообщил, что из-за пандемии коронавируса готовит свою программу дома, а в Останкино бывает по понедельникам.