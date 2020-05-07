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Джанабаева откровенно о взрывных скрытых проблемах с Меладзе

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Альбина Джанабаева в прямом эфире рассказала, как проходит ее самоизоляция. Певица поведала о взаимоотношениях с мужем Валерием Меладзе в условиях карантина.

Певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева стала очередной звездной гостьей прямого эфира в инстаграм-аккаунте сайта Woman.ru. Певица рассказала, что видит определенные плюсы в том, что теперь сидит дома, а не работает. По словам артистки, у нее наконец появилось достаточно времени для общения с родными и близкими. "У нас есть прекрасная возможность быть дома, участвовать во всем, что происходит в нашей семье, приложить свою руку к обустройству дома, побыть с детьми", – сказала Альбина.

Впрочем, отмечает артистка, есть и минусы в том, что приходится проводить всем вместе 24 часа семь дней в неделю. Однако Джанабаева убеждена: для того, чтобы нивелировать дискомфорт, следует просто найти каждому место для уединения. "Важно уединяться, тем самым давая немного свободы и другому человеку. Сейчас особенно важно быть внимательными, чуткими", – подчеркнула исполнительница.

Что касается отношений с Валерием Меладзе, то, по словам артистки, все хорошо. "Я знала Валерины положительные стороны. Отрицательных у него, конечно же, нет, как, собственно и у меня", – со смехом сообщила Джанабаева.

Тем не менее певица призналась, что по натуре она неуступчивый человек. Однако если понимает, что по-настоящему неправа, может признать свою вину. "У нас есть желание быть вместе, сохранять нашу семью и наши отношения, мы друг друга знаем, у нас нет скрытых проблем, которые бы сейчас могли взорваться", – отметила артистка, назвав Валерия Меладзе миротворцем.

Несмотря на прожитые вместе годы, пара продолжает работать над отношениями. Оба стараются сохранять огонь, проводить время наедине. "Предаться воспоминаниям, мечтам, планам, долго о чем-то беседовать – во всем этом рождается что-то новое. Важно уделять друг другу время, дарить нежность, не забывать про тактильный контакт", – объяснила Альбина Джанабаева в беседе с Woman.ru.

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Источник — dni.ru
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