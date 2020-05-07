Дочь Петросяна не обрадуется братику

07.05.2020 | 15:43

Слухи о рождении ребенка у 74-летнего Евгения Петросяна вызвала переполох среди поклонников юмориста. Да что там говорить, если даже родная дочь артиста была удивлена.

О том, что Евгений Петросян стал отцом, его 55-летняя дочь Викторина Петросянц узнала, как и все, из прессы. Но правда это или нет – бог ведает. Ведь со знаменитым отцом Викторина, как уверяют друзья семьи, давно не общается, хотя сейчас и живет в Москве. Мол, не может ему простить романа с девушкой, которая ему во внучки годится...

В российской столице у американской подданной сосредоточен основной бизнес – она производит несколько телепрограмм для канала "Культура". Причем не только продюсирует их, но и сама работает ведущей и проталкивает в передачи свою все молодеющую мачеху Елену Степаненко. "Как станешь представлять к крестишку ли, к местечку, //Ну как не порадеть родному человечку!.." – вспоминается пьеса Грибоедова "Горе от ума".

Контактировать же с пятой папиной женой – юной Татьяной Брухуновой – у Викторины Петросянц пока нет никакого желания. В конце концов, сколько их уже было у Евгения Вагановича – дочь оперного певца Ивана Козловского, искусствовед из Ленинграда, эстрадная артистка... А сколько будет!

Но, как уверяют знакомые Викторины, рождение братика, если таковое имело место, она переживает тяжело. Очевидно, что лучше бы он вовсе не появлялся на свет. Ведь теперь шикарным многомиллионным состоянием знаменитого папы придется делиться.

Напомним, что ранее в СМИ прошла информация, будто бы Петросяну и Брухуновой ребенка родила суррогатная мать, случилось же это в одной из элитных клиник Арабских Эмиратов. Сама пара это сообщение никак не комментирует.