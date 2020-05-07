Больная раком дочь солиста «На-На» получила новый удар

07.05.2020 | 08:59

26-летняя наследница Владимира Левкина пережила болезненный разрыв с избранником. Виктория поделилась подробностями личной жизни.

Девушка разоткровенничалась в своем инстаграм-аккаунте. Оказывается, перед тем как попасть в больницу, она перенесла душевную драму.

По признанию дочери солиста группы "На-На", расставание было очень тяжелым. Она так переживала, что потеряла интерес к жизни. Виктория сообщила, что решение закончить отношения приняла не она.

Наследница певца сожалеет о том, что в ее окружении не было людей, которые могли бы ей рассказать, как проживать подобные ситуации, оставаясь спокойной. При этом она уверена, что даже после расставания не нужно держать зла на бывшего возлюбленного и выстраивать против него заговоры.

Напомним, в конце 2019 года дочь экс-солиста группы "На-На" Владимира Левкина была экстренно госпитализирована после обморока. У девушки обнаружили онкологическое заболевание – астроцитому третьей степени. Раковую опухоль удалили. Пациентка прошла несколько курсов лучевой терапии.