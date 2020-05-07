Анна Ковальчук впервые за долгое время показала сына от миллионера

07.05.2020 | 16:27

Звезда сериала "Тайны следствия" впервые за долгое время показала младшего сына Добрыню. Наследнику Анны Ковальчук исполнилось десять лет.

Актриса крайне редко делится подробностями личной жизни. В соцсетях знаменитость выкладывает кадры со съемок или собственные снимки, об отпрысках и муже Анна Ковальчук почти ничего не рассказывает.

Тем не менее, накануне 42-летняя актриса сделала исключение. В "Сторис" личного профиля в "Инстаграме" знаменитость показала кадры с десятилетним Добрыней. Мальчик очень похож на звездную родительницу и растет невероятно привлекательным. Ролик с наследником Анны Ковальчук опубликовало издание 7 Дней.ru.

Напомним, звезда сериала "Тайны следствия" замужем во второй раз. Впервые артистка пошла под венец вместе с коллегой по цеху Анатолием Ильченко. В 2000 году у пары родилась дочь Злата. Вторым супругом Анны Ковальчук стал миллионер Олег Капустин. В 2010 году знаменитость подарила бизнесмену наследника – сына Добрыню.

Отметим, что с первым супругом, Анатолием Ильченко, Анна Ковальчук сохранила приятельские отношения. Артист много времени проводит с дочкой Златой. Наследница звезды часто навещает бабушку со стороны папы, которая живет в Кисловодске. По словам Ковальчук, Злата сумела подружиться с отчимом Олегом Капустиным.