«Я такого не ожидала!»: покалеченная Повалий о переменах в отношениях с мужем

06.05.2020 | 11:32

В январе с Таисией Повалий случилось несчастье – она неудачно упала на лестнице в своем доме и сломала ногу в двух местах. У певицы отменились концерты, гастроли, фестивали, съемки. Словом, очень обидно и досадно!.. О том, как она живет сегодня, народная артистка Украины рассказала "Дни.ру" по телефону.

"Поскольку работы пока нет, ногу нагружаю аккуратно, никуда не спешу, – призналась певица. – К счастью, мне помогают мама, сын, невестка. Они взяли на себя домашние хлопоты. Я хотя и могу уже ходить по комнате без трости, но стараюсь не злоупотреблять".

Главный помощник для звезды во времена таких серьезных испытаний – ее любящий супруг и продюсер Игорь Лихута. "Он проявил себя настоящим мужчиной, – улыбается счастливая Таисия. – Носит мне завтрак в постель, целует мою больную ножку, предугадывает все мои желания. Я даже не ожидала такого!"

Призналась артистка и в том, что больше всего ее сегодня тревожит. "Ограниченность движения и постоянное нахождение дома грозят тем, что когда все окончится, может понадобиться смена гардероба, а этого допустить никак нельзя, – говорит исполнительница. – Вот приходится держать себя в ежовых рукавицах, чтобы выйти потом на сцену в отличной форме, без лишних килограммов и складок. Пока мне это удается, слава богу!"

Напомним, в первые после несчастья недели Таисия Повалий признавалась: "Когда со мной случилась эта беда, я плакала, конечно, было больно и обидно, ведь столько планов нарушилось. Потом любимый муж накупил мне разных тростей и вспомогательных палочек, жаль, что без стразов. И я стала много заниматься, чтобы поскорее выздороветь. Болеть – не моя стихия".