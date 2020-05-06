Полезное

«Я такого не ожидала!»: покалеченная Повалий о переменах в отношениях с мужем

Печать

В январе с Таисией Повалий случилось несчастье – она неудачно упала на лестнице в своем доме и сломала ногу в двух местах. У певицы отменились концерты, гастроли, фестивали, съемки. Словом, очень обидно и досадно!.. О том, как она живет сегодня, народная артистка Украины рассказала "Дни.ру" по телефону.

"Поскольку работы пока нет, ногу нагружаю аккуратно, никуда не спешу, – призналась певица. – К счастью, мне помогают мама, сын, невестка. Они взяли на себя домашние хлопоты. Я хотя и могу уже ходить по комнате без трости, но стараюсь не злоупотреблять".

Главный помощник для звезды во времена таких серьезных испытаний – ее любящий супруг и продюсер Игорь Лихута. "Он проявил себя настоящим мужчиной, – улыбается счастливая Таисия. – Носит мне завтрак в постель, целует мою больную ножку, предугадывает все мои желания. Я даже не ожидала такого!"

Призналась артистка и в том, что больше всего ее сегодня тревожит. "Ограниченность движения и постоянное нахождение дома грозят тем, что когда все окончится, может понадобиться смена гардероба, а этого допустить никак нельзя, – говорит исполнительница. – Вот приходится держать себя в ежовых рукавицах, чтобы выйти потом на сцену в отличной форме, без лишних килограммов и складок. Пока мне это удается, слава богу!"

Напомним, в первые после несчастья недели Таисия Повалий признавалась: "Когда со мной случилась эта беда, я плакала, конечно, было больно и обидно, ведь столько планов нарушилось. Потом любимый муж накупил мне разных тростей и вспомогательных палочек, жаль, что без стразов. И я стала много заниматься, чтобы поскорее выздороветь. Болеть – не моя стихия".

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте