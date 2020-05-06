Кризис лишил Агутина бешеных денег

06.05.2020 | 12:46

Леонид Агутин рассказал о потрясении, которое он пережил в конце 90-х. Музыкант однажды потерял полмиллиона рублей.

Сейчас Леонид Агутин находится на карантине. Некоторое время он проводит в московской квартире, а иногда ездит в загородный дом в Подмосковье. Там у музыканта есть рояль, поэтому можно заниматься творчеством. Во время беседы с Антоном Беляевым в "Инстаграм" Агутин отметил, что сейчас переждать карантин гораздо легче, чем век назад, ведь в современном мире есть средства связи и другие возможности для комфортной жизни. Однако чтобы спокойно преодолеть режим самоизоляции, нужно иметь достаточное количество денег, считает Леонид.

Музыкант вспомнил печальную историю, которая произошла с ним в 1998 году. Тогда в агентстве авторских прав у Агутина находилось 42 тысячи долларов. Эти средства накопились за пять лет. Однако во время кризиса сумма быстро начала уменьшаться. В итоге на счету у Леонида осталось только пять тысяч долларов.

Сейчас музыкант относится к этой истории с долей юмора, но в то время сильно переживал. "А потом расслабился и понял: да и было-то немного. По сравнению с тем, что должно было быть", – сказал Агутин.

Напомним, недавно в Сети обсуждали новый образ Леонида Агутина. Музыкант отрастил бороду и стал выглядеть еще более неузнаваемо.