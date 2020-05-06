Исцеленной Надежде Бабкиной пришлось извиняться перед врачами

06.05.2020 | 09:27

Надежда Бабкина наконец выписалась из больницы. Оказавшись дома, популярная артистка дала первое интервью известному ведущему Дмитрию Борисову, в котором откровенно рассказала о том, как ей стало плохо и она попала в больницу.

Надежда Бабкина недавно вернулась домой из больницы, в которой провела месяц. Певица была госпитализирована с двусторонней пневмонией. И хотя тест на коронавирус был отрицательным, в медицинских кругах утверждали, что пневмония у Надежды Бабкиной носит именно коронавирусный характер.

Певица записала видеообращение для многочисленных поклонников и друзей. Она поблагодарила за помощь медиков и фанатов за поддержку. А также провела прямой эфир с ведущим шоу "Пусть говорят" Дмитрием Борисовым. Она рассказала о том, как оказалась в клинике.

Для начала Надежда Бабкина отметила, что всегда тщательно следила за здоровьем. "Надо сказать, что я регулярно хожу к врачам, проверяюсь, делаю себе капельницы, чтобы иммунку поддержать, чтобы работало сердце, легкие…" – сообщила артистка.

Певица даже вызвала на дом клининговую компанию, чтобы та провела генеральную уборку. "Мы чистили все полы, окна и даже вентиляцию – некую жидкость добавляли, которая кондиционирует, обрабатывая помещение", – сообщила Надежда Бабкина.

После уборки певица совершенно успокоилась, убежденная, что теперь-то никакой вирус ей не страшен. Но не тут-то было. Утром 27 марта Надежда Бабкина почувствовала недомогание. "На всякий случай" певица выпила таблетку "от гриппа". Но ей стало только хуже, и артистка вызвала карету скорой помощи.

Едва прибыв в клинику, Надежда Бабкина почувствовала, что ей совсем плохо. "Лежу на каталке, почему-то ноги отказали. Только что ходила, уже не хожу..." – рассказала артистка. Медики немедленно принялись спасать певцу. Они провели аж три КТ, так как не могли поверить в то, что у Надежды Бабкиной оказалось поражено до 80% легочной ткани.

Певице немедленно провели операцию и ввели в состояние искусственной комы. Уже после того, как Надежда Бабкина пришла в сознание, медики сообщили, что она ругалась матом, когда была в беспамятстве, да так крепко, что они таких слов и сами не знали. "Мне так стыдно стало. Говорю, вы меня извините ради бога. Я занималась фольклором всю жизнь, деревенская сама", – объяснила Надежда Бабкина в прямом эфире в "Инстаграм".