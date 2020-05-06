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Галкин впервые показал тайную комнату в своем замке

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Юморист вышел на связь с коллегой и продемонстрировал содержимое одной из комнат в его замке. Такого не ожидал никто.

Максим Галкин принял участие во флешмобе Ляйсан Утяшевой. Гимнастка и ее супруг Павел Воля пригласили известного юмориста провести тренировку. Правда, из-за режима самоизоляции собеседники занимались спортом каждый в своем доме, по видеосвязи. Галкин, например, подключился из замка в деревне Грязь, где много лет живет с Аллой Пугачевой и детьми.

Ранее Максим неоднократно показывал владения, однако той комнаты, где он занимался гимнастикой, поклонники еще не видели. Включив видео с совместной тренировки звезд на ютуб-канале Ляйсан, пользователи Сети заметили помещение с белыми стенами.

Там стоит беговая дорожка, массажное кресло и даже рояль. Поэтому сложно сказать, для чего именно нужна эта комната. Павел Воля не смог не прокомментировать увиденное. "Это же "тайная" комната!" – воскликнул он.

Кстати, Алла Пугачева однажды показала поклонникам, как проводила экскурсию по замку для своей подруги Лаймы Вайкуле. Артистка тогда призналась, что комнат в доме бессчетное количество, и она не знает назначение некоторых из них.

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Источник — dni.ru
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