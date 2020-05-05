Пойманного с копией Заворотнюк Жигунова затравили за оскорбление женщины

05.05.2020 | 17:07

Не так давно стало известно о новом романе звезды "Гардемарины, вперед!". Как оказалось, артист придерживается одного и того же типажа при выборе спутницы.

Об этом свидетельствует то, что Сергей Жигунов оказался замеченным в компании 46-летней актрисы Виктории Ворожбит. Женщина необыкновенно похожа на бывшую любовницу знаменитости – звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк.

Из-за новой пассии актер решил вновь развестись со своей женой Верой Новиковой. В прошлый раз его увела из семьи Заворотнюк, однако затем супруги поженились заново. Похоже, что теперь все серьезно – в СМИ появилась информация, что пара начала громкий процесс по разделу имущества.

Масс-медиа писали, в частности, что Сергей Жигунов судится со своей супругой за квартиру. Тем не менее, сам актер отказывается комментировать слухи. Более того, пристальное внимание репортеров вывело артиста из-себя, из-за чего он грубо ответил одной из журналисток.

"Идите в ****. Можете напечатать", – приводит цитату Жигунова "Экспресс газета".

Издание отмечает, что в результате на актера вылили целый ушат критики. Наблюдатели обратили внимание, что он сам никак не прокомментировал ситуацию и возмущается домыслами СМИ.