Полезное

«На Сташевского похож»: Свиридова показала народу красавца-сына

Печать

Первому сыну Алены Свиридовой исполнилось 37 лет. По этому случаю певица сделала публикацию в "Инстаграме".

Алена Свиридова отметила день рождения первенца вдали от него. Василий живет в Ванкувере. Там же находится и его отец, первый муж певицы Сергей Свиридов. Знаменитость поддерживает связь с наследником и всячески проявляет свою любовь.

В честь 37-летия сына Свиридова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте совместную фотографию и написала трогательные слова. Алена отметила, что первенец столкнулся "с дурью юной матери" и достойно все пережил. Сейчас они находят общий язык, чему певица очень рада. "Мне с тобой очень хорошо, интересно и весело", – вспоминает она.

Поклонники оценили поздравление. Многие из них впервые увидели старшего сына любимой артистки. "Какие у тебя красивые дети!", "Сын красавец!", "Как на Сташевского похож!", – написали фолловеры.

Напомним, у Алены есть еще один ребенок. В 2004 году Свиридова родила от гражданского мужа, манекенщика Дмитрия Мирошниченко, сына Григория. Сейчас певица находится в отношениях с 43-летним Давидом Варданяном. Она принципиально не хочет выходить замуж. По ее мнению, это лишние.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Она опять родит? Лучше, если в 45 лет! Супер!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте