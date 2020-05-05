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«Мальчик мой, не ревнуй»: Галкина осадили при попытке заступиться за Пугачеву

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Максим Галкин дорожит временем Аллы Пугачевой. Однажды юмористу пришлось высказать претензии известному комментатору.

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев дал интервью порталу "Спорт-Экспресс", в ходе которого вспомнил интересный случай, связанный с Аллой Пугачевой. По его словам, больше 10 лет назад с ним разговаривала примадонна российской эстрады. Тогда она рассказала о своем желании комментировать шоу "Звездный лед" вместе с Дмитрием. Однако эта идея так и не была реализована.

Всему виной стал Максим Галкин, который решил заступиться за свою супругу. Юморист высказал претензии комментатору и заявил, что Алла устала от съемок. Также Галкина не устроило, что Губерниев отвлекает артистку. Дмитрий тогда не сдержался и ответил супругу примадонны: "Мальчик мой, не ревнуй. Ты с ней дома наговоришься".

Кроме этого, спортивный журналист рассказал, что он очень нравится Софии Ротату. Мол, артистка сама назвала его любимым комментатором. Исполнительница хита "Я назову планету именем твоим" обожает стиль Губерниева.

Дмитрий является одним из популярных обозревателей в России. Он комментирует не только спортивные матчи, но и другие мероприятия. Например, Губерниев неоднократно был закадровым ведущим песенного конкурса "Евровидение".

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Источник — dni.ru
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