Полезное

Киркоров срочно вызывал медиков после вечеринки

Печать

Филипп Киркоров нарушил режим самоизоляции. Артист решил отметить день рождения вместе с друзьями.

В этом году день рождения Филиппа Киркорова пришелся на карантин. Артист не стал закатывать шумную вечеринку, как он это делал всегда. Но не отметить 53-летие он не мог. На прошлой неделе Филипп пригласил друзей домой, чтобы посидеть за праздничным столом.

В гости пришли Андрей Малахов, который является крестным его детей, а также Ани Лорак со своей дочкой Софией. К ним присоединились отец Филиппа Бедрос и помощница Люся.

Дома было много людей, а значит риск заражения коронавирусом крайне высок. Артист решил обезопасить себя и родных. Спустя несколько дней он вызвал на дом медиков, чтобы те провели тест на COVID-19. По приезде специалисты сначала взяли материал у Филиппа, потом у Мартина, Аллы-Виктории и Бедроса. Процесс певец снял на видео и опубликовал его в своем инстаграм-аккаунте.

Поклонники похвалили артиста и отметили, что он все правильно сделал. Пользователи Сети пожелали Киркорову и его семье здоровья. Однако нашлись те, кто раскритиковал Филиппа. Они не поняли, зачем поп-король сдавал тест, если симптомов коронавируса не наблюдалось.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте