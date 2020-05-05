Киркоров срочно вызывал медиков после вечеринки

05.05.2020 | 11:42

Филипп Киркоров нарушил режим самоизоляции. Артист решил отметить день рождения вместе с друзьями.

В этом году день рождения Филиппа Киркорова пришелся на карантин. Артист не стал закатывать шумную вечеринку, как он это делал всегда. Но не отметить 53-летие он не мог. На прошлой неделе Филипп пригласил друзей домой, чтобы посидеть за праздничным столом.

В гости пришли Андрей Малахов, который является крестным его детей, а также Ани Лорак со своей дочкой Софией. К ним присоединились отец Филиппа Бедрос и помощница Люся.

Дома было много людей, а значит риск заражения коронавирусом крайне высок. Артист решил обезопасить себя и родных. Спустя несколько дней он вызвал на дом медиков, чтобы те провели тест на COVID-19. По приезде специалисты сначала взяли материал у Филиппа, потом у Мартина, Аллы-Виктории и Бедроса. Процесс певец снял на видео и опубликовал его в своем инстаграм-аккаунте.

Поклонники похвалили артиста и отметили, что он все правильно сделал. Пользователи Сети пожелали Киркорову и его семье здоровья. Однако нашлись те, кто раскритиковал Филиппа. Они не поняли, зачем поп-король сдавал тест, если симптомов коронавируса не наблюдалось.