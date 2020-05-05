Сетевое издание|18+|Вторник|5 мая 2020|14:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |

Полезное

Карантинная вечеринка в доме Пугачевой привела в восторг поклонников

Печать

Супруги находят себе развлечения, находясь на самоизоляции. Семейство устроило домашнюю дискотеку.

Алла Пугачева и Максим Галкин больше месяца находятся в своем замке в деревне Грязь, не покидая его пределы. Супруги вместе с детьми самоизолировались еще в марте. Однако самые насыщенные дни семейство провело в апреле. Тогда Алла Борисовна отмечала день рождения и получала подарки от родных и друзей. Также Лиза и Гарри красили яйца и пекли куличи к Пасхе.

С наступлением мая придумать занятия стало сложнее, но пока звездные родители справляются с этой задачей. Например, накануне Галкины и Пугачева устроили дискотеку прямо дома. Гарри встал за пульт диджея, Алла Борисовна подпевала в микрофон, Лиза танцевала, а Максим снимал происходящее на телефон. Видео он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте. "С утра у нас музыкально-танцевальные импровизации", – написал Галкин.

Поклонники пришли в восторг после просмотра кадров. Некоторые заметили, что у Лизы модный наряд, другие обратили внимание на "живое" исполнение Пугачевой. "Крутой диджей", "Надо отдельный альбом записать", "Сначала подумала, что это Артур Пирожков", "А я подумала, что это Rammstein", – написали фолловеры.

Напомним, недавно Дмитрий Губерниев дал интервью, в ходе которого рассказал забавную историю, связанную с Максимом Галкиным. Оказывается, юморист и комментатор однажды "обменялись любезностями" из-за Аллы Пугачевой.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте