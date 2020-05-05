«Доведу дело до конца»: Плющенко разразился гневной речью из-за сына

05.05.2020 | 08:58

Звездные родители намерены расправиться с работниками СМИ. Они не приняли их извинений.

Накануне в Сети появился ложный материал, где говорится о заболевании семилетнего сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской. Журналисты опубликовали статью, ссылаясь на непроверенный источник. Родители мальчика пришли в ярость после этого, они уже успели опровергнуть написанную на сайте новостного портала информацию.

Спустя некоторое время Плющенко вновь решил обратиться к журналистам и решил сделать это публично. В своем инстаграм-аккаунте фигурист написал, что не прощает сотрудникам СМИ их опрометчивый поступок. "Ваши извинения сильно запоздали. Нет, это говорит не слепая обида, а обостренное чувство справедливости, которое всегда мне было свойственно", – высказался муж Рудковской.

Он также не понимает, почему журналисты до сих пор не удалили лживую статью, ведь информацию о болезни Саши уже подхватили зарубежные издания.

Евгений Плющенко считает, что единственный путь в данной ситуации – это суд. Родители мальчика намерены обратиться не только в российскую инстанцию, но и добраться до ЕСПЧ. "Я доведу это дело до конца. Наказать виновных лжецов это уже даже не вопрос принципа – это вопрос жизни", – разразился гневной речью спортсмен.