Доктор Комаровский дал неожиданный совет в разгар эпидемии

05.05.2020 | 13:19

Пока ученые не изобрели лекарства или вакцины от коронавируса COVID-19, единственными способами борьбы с инфекцией являются укрепление иммунитета и соблюдение мер самоизоляции. В частности, важно использовать средства защиты, не посещать мест скопления людей и регулярно мыть руки.

А вот для укрепления иммунитета придется потрудиться. Известный российский врач Евгений Комаровский отметил, что для этого необходимо регулярно испытывать положительные эмоции и заниматься сексом. Об этом он рассказал в своем инстаграм-аккаунте.

Доктор Комаровский рассказал, что иммунная система организма нуждается в постоянном контакте с окружающей средой, чтобы "учиться" противостоять различным бактериям и вирусам. Не менее важно заниматься спортом, избегать стрессов, правильно питаться и не допускать появления лишнего веса. А вот волшебных таблеток для укрепления естественной защиты не существует.

Медик считает, что для повышения иммунитета нужно следить не только за своим телом, но и за эмоциями. Следует, в частности, – отказаться от гнева и зависти и научиться радоваться успехам других людей.

"Не шипеть, не гавкать, не рычать, относиться к людям с улыбкой, желать всем добра...", – посоветовал россиянам доктор Комаровский.

Ранее врач перечислил ряд правил, которых стоит придерживаться при посещении магазинов в условиях эпидемии коронавируса. Так, специалист рекомендовал россиянам составлять план покупок и ходить в знакомые универмаги, чтобы закупаться как можно быстрее.