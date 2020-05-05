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Больному раком Беляеву срочно потребовалась операция

Печать

В последние годы знаменитый ведущий прогноза погоды борется с раком легких. Из-за тяжелого заболевания ему пришлось уйти с работы, на которой он трудился на протяжении 20 лет.

Но в лечении болезни недавно наметился прогресс. 71-летний Александр Беляев сообщил, что уже не употребляет сильнодействующие противораковые препараты и понемногу восстанавливается. В 2018 году коллеги с телеканала НТВ пригласили его вернуться на должность.

Беляев с радостью согласился снова рассказывать россиянам о погоде. Он переживал лишь за то, как будет смотреться в кадре после заболевания. Однако едва ситуация начала налаживаться, как в середине марта 2020 года Александру вновь стало плохо. Тогда географ сообщил, что ему пришлось отменить плановое обследование.

К счастью, худшие опасения поклонников не подтвердились. Как рассказал телеведущий в интервью "СтарХиту", у него просто началось воспаление, потребовавшее немедленного хирургического вмешательства. Александр Беляев отметил, что в результате ему пришлось провести в больнице около недели.

"Мне срочно потребовалось хирургическое лечение абсцесса, гнойного воспаления. К сожалению, на какой части не скажу, не для печати такие сведения", – сказал Беляев.

В настоящее время журналист находится дома и чувствует себя хорошо. Он сетует лишь на коронавирус COVID-19, из-за которого не может должным образом проходить медобследование у врачей. Александр также поблагодарил своих поклонников, которые переживают за его здоровье, в шутку призвав их "держать кулачки".

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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