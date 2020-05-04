«За каждое слово ответите!»: Рудковская взбесилась из-за гнусной лжи

04.05.2020 | 11:43

На днях появилась информация о том, что семилетний сын фигуриста Евгения Плющенко страдает от психического заболевания. Продюсер Яна Рудковская опровергла эти слухи, назвав их гнусной ложью.

Музыкальный продюсер не ожидала, что сотрудники уважаемого издания опубликуют ложный материал о здоровье ее сына, ссылаясь на неизвестный источник. Поступок журналистов она назвала гнусным и "поразительно нечистоплотным".

Яна Рудковская призналась, что отчасти понимает, почему появилась эта статья. "Это ваша работа, вы это делали не раз, рука набита, ничего святого. Хайп и скандал – ваши икона, вера, ради этого вы сдадите, продадите, утопите, оклевещете, оплюете кого и что угодно", – разразилась гневной речью звезда.

Однако в этот раз корреспонденты переступили черту. Яна Рудковская заявила о намерении подать в суд на издание, разместившее ложный материал. В своем телеграм-канале продюсер сообщила, что наняла адвоката, и пообещала наказать виновных "по полному счету и закону". "Ответите за каждое слово!", – взбесилась она.

По мнению продюсера, причиной слухов стала зависть. Саша растет мальчиком добрым, спортивным, старательным. С шести месяцев у него есть собственная страница в "Инстаграме", где можно увидеть его тренировки на льду и прогулки с друзьями. "Наш сын абсолютно здоров, это даже трудно подвергать сомнению", – подчеркнула Яна Рудковская.