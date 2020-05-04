04.05.2020 | 14:00

Юлия Пересильд сообщила об уходе. Актриса поделилась своими переживаниями из-за профессии.

Юлия Пересильд считается одной из самых популярных российских актрис. Одной из ее последних работ стала роль Настасьи в сериале "Зулейха открывает глаза". Однако, как оказалось, путь звезды был непростым, однажды она даже хотела бросить карьеру. Артистка боялась, что не сможет добиться успеха.

Об уходе она задумалась во время подготовки к спектаклю в Театре Наций "Женитьба Фигаро", где ее партнером по сцене был Евгений Миронов. "Думала: доколе я буду портить жизнь партнерам и всем остальным, чувствовала себя наитупейшей коровой, которая мешает всем остальным играть", – вспомнила Юлия Пересильд.

Ее мнение поменялось после разговора с Кириллом Серебрянниковым. Режиссер пригласил молодую артистку в ресторан после одной из репетиций. Он поблагодарил Юлию Пересильд за то, что она внимательно слушает его и выполняет все задания. После этого эпизода актриса поняла, что выбрала верный путь.

Отметим, что дочь артистки Маша хочет пойти по стопам матери. Так, 10-летняя наследница знаменитости уже приняла участие в фильме Алексея Учителя под названием "47.Цой". Сама Юлия Пересильд до сих пор не может поверить, что дала согласие на съемки ребенка. "Дети в кино – особая графа, я не уверена, что это всегда полезно", – цитирует ее StarHit.