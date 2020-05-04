Яна Рудковская готовится подать в суд за «болезнь» своего ребенка

04.05.2020 | 15:45

Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская обратилась к своему юристу, чтобы наказать крупное федеральное издание за клевету, об этом сообщает портал day24.

Рудковская планирует подать иск к изданию StarHit Натальи Шкулевой. Несколько месяцев назад главным редактором журнала значился популярный телеведущий Андрей Малахов, супруг Шкулевой.

Все дело в статье, которая была размещена на сайте StarHit. Журналисты написали, что у Саши Плющенко и у Греты Тунберг одинаковые заболевания. И ладно бы материал основывался на реальных доказательствах. Диагноз был поставлен фактически по фотографии ребенка.

«Знакомая врач-дефектолог сказала, что у Гном-Гномыча синдром Аспергера. Такой же диагноз у Греты Тунберг. Многие докапываются до выражения лица Гномыча, но никто не обращает внимания на специфический стекленеющий взгляд, как будто направленный вовнутрь», — сообщил источник StarHit.

Именно эти слова вынудили Рудковскую написать Шкулевой и попросить убрать материал. Но Наталья обращение подруги проигнорировала. Тогда Яна решила вынести скандал в публичную плоскость и обратилась к поклонникам со своей страницы в социальной сети Инстаграм. Орфография и пунктуация автора сохранены.

"Видит Бог я не хотела здесь писать об этом , Ущипните меня,разбудите меня ! 2020 год на дворе , мы все живём в толерантном обществе,говорите? Не думаю!Я и моя семья столкнулись с поразительной человеческой нечистоплотностью, гнусностью от людей, которых я считала своими друзьями, которые приходили в гости и на наши мероприятия ,не раз улыбалась и восхищались Сашей . Меньше всего именно от Вас ,от Натальи Шкулевой и Вашей семьи , издающих свой желтушный Starhit, я ожидала ножа в спину. И получила. По полной, со ссылкой на анонимных экспертов, рассуждающих о «ненормальности» нашего с Женей сына Саши, нашего старательного , спортивного , доброго , дружелюбного и абсолютно здорового Гном-Гномыча. Дно вы, конечно, пробили, журнал « Стар -хит» сегодня . В какой-то степени я понимаю, что это ваша работа, вы это делали не раз, рука набита, ничего святого, хайп и скандал – ваши икона, вера, ради этого вы сдадите, продадите, утопите, оклевещете, оплюете кого и что угодно. На том и стоите. Вы безусловно держите нос по ветру времени. Но святое есть у меня, это — моя семья .Мы не собираемся с ними мириться. Теперь отвечать вы будете по самому полному счету и по закону. Ваши клевета и беспредел должны и будут наказаны".

"Понимаю, как мучительно на карантинном безрыбье высасывалась хайповая «новость» у «анонимного специалиста» о «болезни и ненормальности» Саши. Вы, конечно, скажете, что просто ссылались на анонимный канал, который, как известно, вы же сами и ведете. Получше бы придумали маскировку. Сколько классов церковно-приходской у вашего «эксперта», прячущего свое имя. Оно, видимо, настолько авторитетно и громко? Настолько ли, насколько имя маленького Саши Плющенко, который, хоть и мал, но уже всем знаком !Мы с Женей нашего прекрасного ребенка не прячем, у него с 6 месяцев есть страница в Инстаграм,где каждый может увидеть его развитие.Наш сын абсолютно здоров, это даже трудно подвергать сомнению. Вам должно быть очень, очень стыдно. Но это – нравственные категории и человеческие качества, которые вам, видимо, не знакомы. Поэтому решение будет выносить суд не только в России, но и суд по правам человека в Страсбурге".