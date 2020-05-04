В США начали масштабную компанию против Китая из-за коронавируса

04.05.2020 | 10:17

В США полным ходом идет полемика, как наказать Китай за всемирную пандемию. Из уст официальных лиц все чаще звучат обвинения властей Поднебесной в сокрытии масштабов инфекции и в искусственном происхождении вируса, сообщает портал day24.

По мнению руководства США, Китай преднамеренно скрыл количество заболевших. Мало того, власти КНР слишком поздно сообщили другим странам, что вирус легко передается от человека к человеку.

Американская разведка продолжает настаивать, что вирус появился в лаборатории в Ухане. По мнению специалистов, китайские ученые много лет работали с малоизученными штаммами, которые свойственны летучим мышам.

Распространение инфекции началось из лаборатории в китайском городе Ухань, на что указывает «значительное количество» доказательств. Об этом в интервью ABC News заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Одна из таких разновидностей коронавируса и стала угрозой для всего человечества. Власти КНР долгое время пытались заставить замолчать местных врачей, которые били тревогу. Врача Ли Вэньляня обвинили в распространении слухов и приказали не устраивать провокации. Позже доктор умер из-за COVID-19. Медикам было запрещено публиковать любые работы о новом коронавирусе.

Американская разведка настаивает, что в Китае не приняли должных мер безопасности. В разгар эпидемии был устроен публичный обед на 40 тысяч человек в Ухане. В городе не было введено ограничение на передвижения, когда стало понятно, что люди столкнулись с серьезным вызовом.

Миллионам человек было разрешено свободно передвигаться через Ухань, а также выезжать из Китая в другие страны.

Эксперты-политологи гадают, что может последовать за столь агрессивной риторикой со стороны США. 3 мая стало известно, что Великобритания также выступила с обвинениями в адрес властей Китая. Ранее это сделали в Австралии. Дальнейшие шаги государств, обвиняющих КНР в распространении коронавируса, предугадать невозможно.