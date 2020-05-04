Степаненко потратила миллион рублей на пластические операции

04.05.2020 | 14:44

После развода с Евгением Петросяном Елена Степаненко стала выглядеть заметно моложе. Артистка похудела на 40 килограммов и, очевидно, сделала себе пластические операции. Специалист взглянула на фотографии Степаненко, сделанные после преображения, и посчитала, во сколько обошлась Елене Григорьевне "вторая молодость".

Пластический хирург Мадина Байрамукова оценила внешний вид резко помолодевшей Елены Степаненко и сделала предположения, какие операции перенесла артистка. По мнению эксперта, в случае с юмористкой имела место быть блефаропластика. У Елены Григорьевны открылся взгляд, отсутствуют нависающие верхние веки, больше нет отечности под глазами. Кроме этого, была проведена липосакция второго подбородка, уверена Мадина. А еще она считает, что Степаненко решилась на подтяжку шеи, пишет "Собеседник".

Итак, стоимость блефаропластики – примерно 200 тысяч рублей, липосакции подбородка и лифтинга – 100 тысяч, платизмопластики – более 75 тысяч.

Байрамукова подчеркнула, что юмористка не могла не сделать подтяжку лица – либо козелковую, либо SMAS. Одна из таких процедур стоит от 250 тысяч рублей, другая же обойдется минимум в 300 тысяч.

Хирург посоветовала Елене Григорьевне не забывать о SMAS-лифтинге и лазерной шлифовке. Эти процедуры необходимо периодически делать, чтобы улучить качество кожи.

Напомним, недавно Елена Степаненко объяснила, почему в минувшее воскресенье в эфир не вышел новый выпуск ее шоу "Еще не вечер". Оказалось, передачу покажут уже после майских праздников.