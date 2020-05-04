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Соловьев боится за жизнь влезшей в бизнес Собчак

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Владимир Соловьев предупредил Ксению Собчак об опасности. По мнению журналиста, за телеведущей могут охотиться влиятельные люди.

На днях в СМИ распространилась информация о предпринимательских амбициях Ксении Собчак. Якобы телеведущая оказалась совладелицей крабового бизнеса и уже потеряла крупную сумму денег из-за сорвавшейся сделки. По некоторым данным, звезда перешла дорогу состоятельным персонам.

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, журналист Владимир Соловьев пригласил телеведущую принять участие в прямом эфире на своем ютуб-канале. Однако Ксения Собчак отказалась отвечать на неудобные вопросы о своем бизнесе и прервала трансляцию.

Спустя время журналист прокомментировал инцидент во время эфира с Тиной Канделаки в социальных сетях. Владимир Соловьев признался, что очень волнуется за Ксению Собчак. По его словам, бывшая ведущая "Дома-2" влезла в опасный, "гипер-криминальный" бизнес.

"У нас с Ксенией Собчак плохие отношения. Очень. И все это знают. Но, немного понимая, что такое крабовый бизнес, я больше всего боюсь, что ее убьют", – выразил свои опасения журналист. Он добавил, что знаменитость до конца не понимает, во что ввязалась.

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Источник — dni.ru
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