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«Сказка для бедных»: подписчики удивились внешности выписанной Бабкиной

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Надежда Бабкина уже находится дома после долгого пребывания в коммунарской больнице. Пользователи Сети стали сомневаться, что артистка болела.

Накануне стало известно, что Надежда Бабкина, которая лечилась от двухсторонней пневмонии на протяжении всего апреля, наконец оказалась дома и теперь будет проходить курс реабилитации. Артистка уже успела записать видеообращение к поклонникам в опубликовать его в Сети. Она поблагодарила всех за поддержку, а также призвала народ четко следовать правилам самоизоляции во время пандемии.

Однако далеко не все пользователи Сети поверили в происходящее. Многие сомневаются, что Надежда Георгиевна болела. Мол, уж слишком хорошо артистка выглядит после проведенных дней под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Подписчики инстаграм-аккаунта Дни.ру пишут: "Столько лежать с трубкой в горле и так быстро восстановиться?! Это нереально", "Лицо она себе натягивала все это время, а не болела", "Слишком бодрая после ИВЛ. А рот еще больше растянулся к ушам", "Здоровья всем! Но эта история – сказка для бедных". Нашлись и те, кто верит народной артистке и пожелал ей здоровья.

Ранее в СМИ появилась информация, сколько заплатила Надежда Бабкина за пребывание в больнице в Коммунарке. Якобы за VIP-палату артистка платила 50 тысяч рублей. Также обошлись в копеечку медикаменты – не меньше 350 тысяч рублей.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Вирус омолаживает?

Гость||

Гость писал(a):

Вирус омолаживает?
Спецуколы. Кратовременно.

Имя: Гость
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