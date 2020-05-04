Дмитрий Нагиев имеет звание мастера спорта

04.05.2020 | 09:14

Рельефной мускулатуре Дмитрия Нагиева можно только позавидовать. 53-летний телеведущий и актер признается, что с самого детства занимается спортом, чтобы поддерживать такую форму.

Дмитрий Нагиев считается не только одним из самых востребованных ведущих, но и настоящим “секс-символов” XXI века. Во многих интервью актер рассказывал, что только спорт и регулярные физические нагрузки помогают ему достойно выглядеть.

Нагиев признался, что в детстве был полным. Да и со спортом у актера дела складывались не очень: сначала его погнали из дзюдо и заставили отца забрать документы Дмитрия из спортивной школы. Неудачи Нагиева были не только в японском боевом искусстве, но и в спортивной гимнастике. А позже Дмитрия попросили уйти из секции вольной борьбы.

Стойкий и упрямый характер телеведущего помог ему вернуться в спорт и показать достойные результаты. Через несколько лет молодой парень смог вернуться в дзюдо и даже стал мастером спорта и чемпионом СССР по самбо среди юниоров.

Дмитрий отмечает, что справиться со всеми трудностями ему помогли его тренеры: Виктор Горлов и Аркадий Ротенберг.

“Изначальный мужской стержень у меня именно от них”, – делится своими мыслями актер.

Телеведущему часто задают вопросы, касающиеся его званий и спортивных наград. Сам Нагиев шутит, что только ленивый не пытался проверить, является ли он чемпионом на самом деле.

“Какой бы ты мастер спорта ни был, против табуретки мало приемов”, – смеется Дмитрий.

Актер продолжает тренироваться даже в период самоизоляции: три раза в неделю занимается силовыми упражнениями. Все занятия происходят под руководством брата Евгения, пишет "Экспресс газета".