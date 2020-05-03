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«Время беспощадно»: поклонники перепугались из-за внешности Андрея Губина

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Андрей Губин давно не появлялся на публике, поэтому многие слушатели уже и забыли как выглядит 46-летний певец. Ярые фанаты музыканта раздобыли свежие фотографии кумира и выложили их в сеть.

В фан-клубе Андрея Губина в Инстаграме были опубликованы снимки певца, сделанные совсем недавно. Несколько дней назад Губин праздновал свой день рождения в Подмосковье с близкими друзьями.

Андрей посетил свою давнюю подругу Ульяну Каракоз – певицу и композитора. На фотографиях видно, что в гости к Каракоз музыкант отправился вместе со своим коллегой и близким другом Тарасом Ващищыным. Именно он и рассказывал новости о Губине в последнее время.

Тарас упоминал, что музыкант планирует свое возвращение на сцену. В то время, как фанаты Губина ждут не дождутся выхода его нового альбома. Но несмотря на желание поклонников снова посетить концерты Андрея, члены фан-клуба заметили, что музыкант стал плохо выглядеть.

“Время беспощадно, а ведь ему только 46 лет”, – шокированы слушатели.

Стоит отметить, что уже прошло около 10 лет, как Андрей Губин не давал концертов. У певца были серьезные проблемы со здоровьем, которые, по словам знакомых музыканта, больше его не беспокоят. Сам Губин не комментирует свое физическое состояние и предстоящие изменения в его карьере.

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Источник — dni.ru
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